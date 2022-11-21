Месси — о чемпионате мира: это мой последний шанс осуществить великую мечту

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал своё физическое состояние (игрок долгое время тренировался индивидуально из-за травмы), как готовился к мундиалю, а также порассуждал о том, что чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере.

«Я чувствую себя очень хорошо физически, вернулся в состав в отличной физической форме. На днях я индивидуально тренировался после ушиба в качестве меры предосторожности, но ничего особенного. Этот чемпионат мира отличается от всех, команды приехали почти неподготовленными.

Как поддерживал форму? Чем больше я играл, тем лучше чувствовал себя — вплоть до начала чемпионата мира. Я не делал ничего особенного, просто заботился о себе, как и всю свою карьеру. Это мой последний чемпионат мира и последний шанс осуществить эту великую мечту», — цитирует Месси издание Marca.

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Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре