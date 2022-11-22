Футре назвал неуважением отношение тен Хага к Роналду

Бывший футболист мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Паулу Футре поддержал Криштиану Роналду в конфликте с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

«Я не хочу, чтобы тренер говорил Роналду выйти на поле за две минуты до конца матча, это неуважение. У Криштиану Роналду пять «Золотых мячей». Так не поступают с теми, кто взял пять «Золотых мячей», это неуважение. Конечно, футболист, выигравший пять «Золотых мячей», может отправиться на скамейку запасных, но тренер должен сказать ему, что собирается поставить его на последние 15 или 20 минут, чтобы придать ему уверенности. Если бы тренер поступил так со мной, я бы тоже не вышел — но я был бунтарнее, чем он», — приводит слова Футре A Bola.

Ранее сообщалось, что Роналду может провести вторую половину сезона, тренируясь с резервным составом «красных дьяволов». Такой вариант возможен, если стороны не согласуют расторжение контракта Роналду, который истекает летом 2023 года.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом: