Владелец «ПСЖ» отклонил предложение о продаже клуба за € 4 млрд

Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что отклонил крупное предложение о продаже клуба, однако выразил готовность продать его небольшую часть.

«Предлагали более 4 млрд евро. Мы не собираемся полностью продавать клуб, но маленький процент – почему бы и нет? Думаем над разными предложениями.



Другие клубы и люди всегда говорят о «ПСЖ» и думают, что у нас есть только деньги и мы тратим их – это неправда. Если у вас есть компания, вам нужно влить в неё деньги. Это касается бизнеса и футбола. Мы купили клуб за 70 миллионов евро, а сейчас он стоит более 4 миллиардов евро.



У нас есть разные предложения. Да, это фантастический бизнес. Хороший ли мы делаем проект? Я верю, что да.



В футболе вы принимаете решения. Вы можете принимать неправильные решения. Мы тоже честны перед собой, делаем всё возможное. Мы привели клуб с того места, где были, к тому, где находимся сегодня. Думаю, мы должны гордиться этим», — приводит слова Аль-Хелаифи talkSPORT.

Напомним, в 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Баварией».

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