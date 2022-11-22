Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «ПСЖ» заявил о несправедливом отношении к Катару

Владелец «ПСЖ» заявил о несправедливом отношении к Катару
Комментарии

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что мир несправедлив по отношению к Катару, после негативной реакции на чемпионат мира.

Хозяева чемпионата мира подверглись огромной критике из-за множества проблем с правами человека, обращением с женщинами, сообществом ЛГБТ и рабочими-мигрантами.

«Я не буду комментировать то, что Джанни Инфантино сказал. Мир был так несправедлив по отношению к Катару. Если люди приезжают и видят Катар, катарцев и то, что мы делаем, конечно, мы здесь не идеальны.

Поверьте мне, мы делаем всё возможное. Мы хорошие люди, мы относимся к людям с душой, и мне было больно, когда я увидел, что большинство людей говорят негативно. Это вообще несправедливо», — приводит слова Аль-Хелаифи talkSPORT.

Новость по теме
Американский журналист рассказал, как его не пускали на стадион из-за радужного флага

Фанаты в фан-зоне ЧМ закрывают игровой день:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022