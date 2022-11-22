Владелец «ПСЖ» заявил о несправедливом отношении к Катару

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что мир несправедлив по отношению к Катару, после негативной реакции на чемпионат мира.



Хозяева чемпионата мира подверглись огромной критике из-за множества проблем с правами человека, обращением с женщинами, сообществом ЛГБТ и рабочими-мигрантами.



«Я не буду комментировать то, что Джанни Инфантино сказал. Мир был так несправедлив по отношению к Катару. Если люди приезжают и видят Катар, катарцев и то, что мы делаем, конечно, мы здесь не идеальны.



Поверьте мне, мы делаем всё возможное. Мы хорошие люди, мы относимся к людям с душой, и мне было больно, когда я увидел, что большинство людей говорят негативно. Это вообще несправедливо», — приводит слова Аль-Хелаифи talkSPORT.

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