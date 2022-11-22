Кейруш: зачем фанаты приехали и не поддерживают Иран? Лучше им было остаться дома

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после матча чемпионата мира 2022 года с Англией (2:6) остался недоволен поведением иранских болельщиков на встрече, которые освистывали свою команду во время игры.
«Все знают, что в нынешних обстоятельствах мои игроки находятся не в лучшем состоянии в плане самоотдачи и концентрации – все эти проблемы затрагивают и их (в Иране проходят массовые протесты. — Прим. «Чемпионата»). Я знаю их много лет, у них есть только одна мечта — играть для страны, для людей и получать удовольствие от этого. Я очень горжусь ими, тем, как они выстояли, продолжали биться и забили Англии два гола при таких обстоятельствах.
В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Зачем они приехали и не поддерживают команду? Им было бы лучше остаться дома. Они нам не нужны. Вы даже не представляете, что мои футболисты переживали в последние несколько дней», — приводит слова Кейруша Metro.
Болельщики сборной Ирана с протестным флагом на ЧМ-2022:
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