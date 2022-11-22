«Момент наступает, понимаешь?» Ромарио обратился к Неймару накануне старта Бразилии на ЧМ

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио обратился к форварду национальной команды Неймару накануне старта бразильцев на чемпионате мира 2022 года.



«Неймар, момент наступает, понимаешь? Тот, который отделяет мальчиков от мужчин. И я знаю, что к настоящему моменту ты, вероятно, наслушался много чуши и критики от людей, чья работа состоит в том, чтобы высказывать своё мнение о чужой жизни и карьере. Первое, что я хочу тебе сказать: я не собираюсь быть умником и рассказывать, что ты должен или не должен делать. Я, Ромарио, прекрасно знаю, что ты чувствуешь. Сравнения, принижение и пустая критика могут навредить такому просвещённому игроку, как ты. Но знай, ты приносишь людям радость, когда играешь. Ты чертовски хорош, бро!



Когда я понимаю, что ты будешь на поле, моё сердце спокойно. Потому что я знаю, что ты олицетворяешь дух и тот футбол, который нравится всем бразильцам. Что ты будешь брать игру на себя, когда команда больше всего будет в этом нуждаться. Никто не заслуживает выиграть шестой чемпионат мира с Бразилией больше, чем ты», — написал Ромарио в колонке на The Players' Tribune.

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