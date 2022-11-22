Месси и Левандовски стартуют на ЧМ! А что покажет несчастная Франция? Онлайн третьего дня

Друзья, привет! Чемпионат мира, как кажется, только стартовал, а мы уже встречаем третий день! Сегодня, 22 ноября, расписание будет даже более насыщенным: нас ждут четыре матча, разбитые по четырём временным слотам.
В 13:00 мск начнётся матч между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Лионель Месси отправляется в поход за главным трофеем в карьере, но важно не споткнуться на первом же сопернике.
В 16:00 в игру вступят сборные Дании и Туниса. Полтора года назад датчане показали на Евро, что созрели для серьёзных задач, но сопернику наверняка будет чем удивить.
В 19:00 прозвучит стартовый свисток в матче Мексики и Польши. Роберт Левандовски четыре года назад не совершил чуда, но выход в плей-офф в этот раз стал бы успехом. Правда, у мексиканцев на этот счёт своё мнение.
А закроет игровой день матч Франция — Австралия, который начнётся в 22:00. Чемпионов мира замучили травмы, поэтому всем интересно посмотреть, как далеко они смогут забраться с таким ослабленным составом.
В этом материале мы будем следить за всеми четырьмя матчами в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
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