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ЧМ-2022, Аргентина — Аравия, Мексика — Польша, Франция — Австралия, Дания, онлайн-трансляция, где смотреть, 22 ноября

Месси и Левандовски стартуют на ЧМ! А что покажет несчастная Франция? Онлайн третьего дня
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
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Онлайн третьего дня ЧМ-2022
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Целых четыре матча в один день! Датчане тоже вступают в игру.

Друзья, привет! Чемпионат мира, как кажется, только стартовал, а мы уже встречаем третий день! Сегодня, 22 ноября, расписание будет даже более насыщенным: нас ждут четыре матча, разбитые по четырём временным слотам.

В 13:00 мск начнётся матч между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Лионель Месси отправляется в поход за главным трофеем в карьере, но важно не споткнуться на первом же сопернике.

В 16:00 в игру вступят сборные Дании и Туниса. Полтора года назад датчане показали на Евро, что созрели для серьёзных задач, но сопернику наверняка будет чем удивить.

В 19:00 прозвучит стартовый свисток в матче Мексики и Польши. Роберт Левандовски четыре года назад не совершил чуда, но выход в плей-офф в этот раз стал бы успехом. Правда, у мексиканцев на этот счёт своё мнение.

А закроет игровой день матч Франция — Австралия, который начнётся в 22:00. Чемпионов мира замучили травмы, поэтому всем интересно посмотреть, как далеко они смогут забраться с таким ослабленным составом.

В этом материале мы будем следить за всеми четырьмя матчами в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Календарь чемпионата мира — 2022
Турнирная таблица чемпионата мира — 2022
ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа C. 1-й тур
22 ноября 2022, вторник. 13:00 МСК
Аргентина
Не начался
Саудовская Аравия
ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
22 ноября 2022, вторник. 16:00 МСК
Дания
Не начался
Тунис
ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа C. 1-й тур
22 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Мексика
Не начался
Польша
ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
22 ноября 2022, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Австралия
Комментарии
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