Тунис — Австралия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 13:00
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Cегодня, 26 ноября, сборные Туниса и Австралии проведут матч в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре прозвучит в 13:00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Отметим, что сборная Туниса в шестой раз выступает на чемпионатах мира (ранее 1978, 1998, 2002, 2006, 2018). Африканская команда ни разу не преодолевала групповую стадию. Австралийцы также в шестой раз сумели отобраться на ЧМ (ранее 1974, 2006, 2010, 2014, 2018). Австралия один раз вышла в плей-офф: в 2006 году под руководством Гуса Хиддинка австралийцы уступили в 1/8 финала Италии (0:1).
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