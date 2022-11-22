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Globo Esporte: «Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Globo Esporte: «Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо
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Бразильский «Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что клуб давно отслеживает 25-летнего футболиста, ещё с тех времён, когда он играл за «РБ Брагантино». Однако в июле 2022 Клаудиньо продлил свой контракт с «Зенитом» до декабря 2027 года, что может усложнить осуществление сделки. Отмечается, что «Фламенго» ещё не вступал в официальные переговоры с агентом футболиста.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России — 2021/2022 и Суперкубок России 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.

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