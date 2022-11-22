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Червиченко: человек, который составлял расписание матчей Кубка России во время ЧМ — идиот!

Червиченко: человек, который составлял расписание матчей Кубка России во время ЧМ — идиот!
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о расписании матчей Кубка России. Игры чемпионата мира и российского Кубка проходят в одно время.

«Буду ли я смотреть матчи Кубка России вместо чемпионата мира? К большому счастью, у меня дома работает сразу несколько мониторов — буду смотреть все матчи. Но человек, который составлял расписание матчей Кубка России во время ЧМ — идиот! Такое ощущение, что это шпион гадюкин. Надо этого человека срочно проверить. Я не знаю, как можно быть такими придурками, чтобы ставить интереснейшие матчи в одно время. Это уже вошло в традицию. У нас и с составлением календаря РПЛ тоже есть капитальные проблемы. Какой-то негодяй этим всем занимается. Многие люди, скорее всего, пропустят один из двух матчей. Проводить матчи параллельно с чемпионатом мира нельзя», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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