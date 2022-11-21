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Червиченко: каждому англичанину за BLM надо было дать по жёлтой карточке. Это ненормально!

Червиченко: каждому англичанину за BLM надо было дать по жёлтой карточке. Это ненормально!
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение игроков сборной Англии встать на колено перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Ираном (6:2). Это жест в поддержку Black Lives Matter (BLM).

«Англичане поступили ненормально! Судье нужно было сразу дать по жёлтой карточке за эту акцию. Катар не участвовал в унижении чернокожих людей. У каждого свои причуды. Если они так сильно этого хотят, пусть занимаются этим у себя на матчах внутреннего чемпионата. Нужно делать это там, где это уместно — в своём дворе. У себя дома в Англии развлекайся чем хочешь, а в гостях этого делать не нужно» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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