«Урал» при Гончаренко выиграл 7 из 10 последних матчей, остальные 3 раза сыграл вничью
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Екатеринбургский «Урал» при нынешнем главном тренере Викторе Гончаренко показал длинную беспроигрышную серию. Уральцы не проигрывают уже 10 матчей подряд во всех турнирах.
В сегодняшнем матче Кубка России оранжевые в серии пенальти оказались сильнее столичного ЦСКА. В последних 10 встречах «шмели» оказались сильнее «Факела», «Крыльев Советов», «Сочи», «Ростова», «Химок», «Торпедо» и «Локомотива». Миром екатеринбуржцы разошлись во встречах с «Сочи» и «Локомотивом» в Кубке России.
После пяти игр уральцы с 11 очками лидируют в группе D Кубка России, красно-синие располагаются на второй строчке. В активе команды Владимира Федотова 10 очков. В Российской Премьер-Лиге команда Владимира Гончаренко занимает 10-е место.
Новость по темеЦСКА на выезде уступил «Уралу» в Кубке России
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