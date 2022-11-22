Польша — первая сборная, не забившая три пенальти подряд на чемпионатах мира

В матче чемпионата мира между Польшей и Мексикой (0:0) форвард поляков Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти. С ударом форварда справился голкипер Гильермо Очоа. После этого польская сборная стала первой в истории, которая не сумела реализовать три 11-метровых удара подряд в матчах чемпионата мира. Об этом сообщает портал Opta.

До Роберта Левандовского пенальти не реализовали Казимеж Дейна в 1978 году и Мацей Журавски в 2002 году.

В другом матче группы С сборная Саудовской Аравии сенсационно переиграла аргентинцев со счётом 2:1 и возглавила турнирную таблицу этого квартета.

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