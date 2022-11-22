«Сочи» обыграл «Торпедо» в серии пенальти и набрал первые очки в Кубке России

Завершился матч Фонбет Кубка России, в котором «Торпедо» на стадионе «Лужники» принимало «Сочи». Основное время матча завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее были сочинцы — 4:2.



Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 51-й минуте бразильский полузащитник Жоаозиньо вывел гостей вперёд, однако через пять минут Давид Караев сумел сравнять счёт. В серии пенальти поразить ворота соперника не смогли торпедовцы Артём Самсонов и Игорь Смольников, а у «Сочи» свою попытку не реализовал Мусса Сиссако.

«Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Сочи» (2) — на последнем месте.

Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал», который в матче 5-го тура группового этапа обыграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. У екатеринбуржцев 11 баллов, на счету армейцев – 10.