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Александр Рязанцев высказался о своём сотом матче в составе «Торпедо»

Александр Рязанцев высказался о своём сотом матче в составе «Торпедо»
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о сотом матче за «Торпедо». Юбилейной для хавбека стала игра с «Сочи» в Кубке России. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти автозаводцы уступили — 2:4.

«Вчера ребята из клуба предупредили, что будет сотый матч. Я очень рад. Идёт становление клуба: вышли в Премьер-Лигу. Надеюсь, что дальше будет больше», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав лишь шесть очков в 17 матчах. От «Локомотива», который располагается в зоне стыковых матчей, автозаводцев отделяет семь баллов.

Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.

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