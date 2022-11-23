«Манчестер Юнайтед» не выплатит Роналду компенсацию за расторжение контракта

«Манчестер Юнайтед» не выплатит форварду Криштиану Роналду компенсацию за расторжение контракта, сообщает Daily Mail.



Стороны сообщили о прекращении сотрудничества вчера, 22 ноября. Соглашение футболиста с клубом действовало до июня 2023 года. Таким образом, Роналду лишился примерно £ 16 млн.



Ранее португалец дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативно отозвался о главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге, экс-наставнике команды Ральфе Рангнике и бывшем партнёре Уэйне Руни.



Роналду защищает цвета сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Соперниками команды Фернанду Сантуша станут Гана, Южная Корея и Уругвай.

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