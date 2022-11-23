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Лукас Эрнандес больше не сыграет на ЧМ-2022

Лукас Эрнандес больше не сыграет на ЧМ-2022
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Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес больше не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает RMCSport.

Защитник прошёл обследование, после которого подтвердился предварительный диагноз о разрыве крестообразных связок правого колена.

Медицинский персонал сборной Франции начал прогнозировать эту травму ещё до того, как игроку мюнхенской «Баварии» сделали МРТ в клинике «Аспетар». Экспертизы подтвердили эту новость для французской команды, которая теряет своего четвёртого игрока с момента объявления заявки на ЧМ-2022 (после Преснела Кимпембе, Кристофера Нкунку и Карима Бензема).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже был вынужден отказаться от вызова Н'Голо Канте, Поля Погба и Майка Меньяна (все получили травмы до ЧМ-2022).

Эрнандес травмировался в матче с Австралией (4:1), покинув поле уже на 13-й минуте встречи.

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