Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих: мотивация сборной Германии после четырёх с половиной лет огромна

Киммих: мотивация сборной Германии после четырёх с половиной лет огромна
Комментарии

Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о настрое бундестим в преддверии стартового матча на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мотивация сборной Германии после четырёх с половиной лет огромна. Нам пришлось долго ждать этого момента. Первая игра невероятно важна, как показали последние несколько матчей на турнире. Я убеждён, что мы сможем победить на старте», – цитирует Киммиха Bayern & Germany в своём «твиттере».

На ЧМ-2018 немецкая команда, являясь действующим чемпионом мира, сенсационно не сумела выйти из своего квартета.

Сборная Германии находится на катарском мундиале в группе Е. Помимо подопечных Ханс-Дитера Флика, в квартете также выступают Япония, Испания и Коста-Рика. Первый матч бундестим проведёт сегодня, 23 ноября, когда встретится с Японией. Начало игры – в 16:00 мск.

Календарь матчей чемпионата мира по футболу - 2022
Новость по теме
Киммих: не моя вина, что 12 лет назад Катар получил ЧМ-2022. Мне тогда было 15 лет

Болельщики сборной Бразилии на Арабской Никольской. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022