Киммих: мотивация сборной Германии после четырёх с половиной лет огромна

Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о настрое бундестим в преддверии стартового матча на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Мотивация сборной Германии после четырёх с половиной лет огромна. Нам пришлось долго ждать этого момента. Первая игра невероятно важна, как показали последние несколько матчей на турнире. Я убеждён, что мы сможем победить на старте», – цитирует Киммиха Bayern & Germany в своём «твиттере».
На ЧМ-2018 немецкая команда, являясь действующим чемпионом мира, сенсационно не сумела выйти из своего квартета.
Сборная Германии находится на катарском мундиале в группе Е. Помимо подопечных Ханс-Дитера Флика, в квартете также выступают Япония, Испания и Коста-Рика. Первый матч бундестим проведёт сегодня, 23 ноября, когда встретится с Японией. Начало игры – в 16:00 мск.
Болельщики сборной Бразилии на Арабской Никольской. Видеоролик:
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