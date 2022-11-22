Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих: не моя вина, что 12 лет назад Катар получил ЧМ-2022. Мне тогда было 15 лет

Киммих: не моя вина, что 12 лет назад Катар получил ЧМ-2022. Мне тогда было 15 лет
Комментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о запрете ФИФА выходить на поле в радужных капитанских повязках в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.

«Запрет меня удивил. У нас, как у футболистов, есть возможность указывать на проблему, но в какой-то момент нам нужно вновь поговорить о футболе. Не моя вина, что 12 лет назад Катар получил право провести чемпионат мира. Тогда мне было 15 лет. Тем не менее, я предпочитаю продолжать говорить об этом. У нас есть возможность выйти здесь на улицу и увидеть, что такое жизнь в Катаре на самом деле. Пока мы живём в своего рода пузыре», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

Ранее стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.

Новость по теме
Флик — о запрете на радужные повязки на ЧМ: сборная Германии обескуражена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022