Киммих: не моя вина, что 12 лет назад Катар получил ЧМ-2022. Мне тогда было 15 лет

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о запрете ФИФА выходить на поле в радужных капитанских повязках в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 в Катаре.



«Запрет меня удивил. У нас, как у футболистов, есть возможность указывать на проблему, но в какой-то момент нам нужно вновь поговорить о футболе. Не моя вина, что 12 лет назад Катар получил право провести чемпионат мира. Тогда мне было 15 лет. Тем не менее, я предпочитаю продолжать говорить об этом. У нас есть возможность выйти здесь на улицу и увидеть, что такое жизнь в Катаре на самом деле. Пока мы живём в своего рода пузыре», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

Ранее стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.