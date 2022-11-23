Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о победе своей команды в матче Кубка России над московским «Торпедо». В основное время команды победителя не выявили – 1:1. Его подопечные обыграли соперников в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.

«Получилась хорошая кубковая игра, где в основное время победитель не был выявлен. В серии пенальти уже, наверное, удача была на нашей стороне. Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты. Слишком много растеряли очков на старте», – приводит слова Точилина пресс-служба клуба.

«Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Сочи» (2) — на последнем месте. Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал», который в матче 5-го тура группового этапа обыграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. У екатеринбуржцев 11 очков, на счету армейцев – 10.

Новость по теме
Александр Рязанцев не смог объяснить, почему матч «Торпедо» — «Сочи» посетили 492 человека
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022