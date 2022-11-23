Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу над «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о победе своей команды в матче Кубка России над московским «Торпедо». В основное время команды победителя не выявили – 1:1. Его подопечные обыграли соперников в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.



«Получилась хорошая кубковая игра, где в основное время победитель не был выявлен. В серии пенальти уже, наверное, удача была на нашей стороне. Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты. Слишком много растеряли очков на старте», – приводит слова Точилина пресс-служба клуба.



«Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, «Сочи» (2) — на последнем месте. Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал», который в матче 5-го тура группового этапа обыграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. У екатеринбуржцев 11 очков, на счету армейцев – 10.