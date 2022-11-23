Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался об игре команды в первой части сезона

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подытожил первую часть сезона для команды.



«В клубе произошли большие изменения после прошлого сезона. И уход тренерского штаба, с которым команда добилась высоких результатов, а также уход лидеров. Эта перестройка, наверное, лихорадила команду. В конце первой части сезона «Сочи» стал показывать хорошую игру», – приводит слова Точилина пресс-служба клуба.



«Торпедо» с семью очками занимает третью строчку в турнирной таблице Кубка России, «Сочи» (2) — на последнем месте. Турнирную таблицу квартета D возглавляет «Урал», который в матче 5-го тура группового этапа обыграл ЦСКА в серии пенальти со счётом 5:4. У екатеринбуржцев 11 очков, на счету армейцев – 10.

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