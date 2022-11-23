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Источник: «Спартак» предложил € 4 млн за защитника «Куябы»

Источник: «Спартак» предложил € 4 млн за защитника «Куябы»
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Защитник бразильского клуба «Куяба» Хоаким Энрике может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах футболиста заинтересован московский «Спартак», сообщил журналист Хорхе Никола в видео на своём YouTube-канале.

Согласно сведениям источника, красно-белые предложили за Хоакима € 4 млн. В борьбе за право подписания футболиста «Спартак» будет конкурировать с «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу» и несколькими итальянскими клубами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего Хоакима Энрике в € 500 тыс. Всего на взрослом уровне защитник провёл 43 матча за «Ботафого» и «Куябу», забил один гол и отдал две результативные передачи. Хоаким выступает на позиции центрального защитника.

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