Криштиану Роналду — единственный игрок без клуба среди всех футболистов ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным игроком без клуба среди всех футболистов, выступающих на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Роналду поехал на турнир в Катар в качестве игрока «Манчестер Юнайтед», однако ранее стало известно о том, что «красные дьяволы» расторгли контракт с 37-летним форвардом, вследствие чего он стал свободным агентом. Трансферная стоимость нападающего, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 20 млн. Португалец является самым дорогим футболистом без клуба в мире.
Ранее Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе представил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и происходящее в клубе.
На чемпионате мира Роналду вместе со сборной Португалии сыграет в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. В первом матче Португалия встретится с Ганой. Встреча состоится завтра, 24 ноября.
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Роналду потрогал Пепе за пятую точку
- 23 ноября 2022
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:24
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:46
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:47