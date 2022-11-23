Антон Митрюшкин: на ЧМ-2022 поддерживаю сборную Германии. Нойер — мой любимый вратарь
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Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Также он назвал Мануэля Нойера своим любимым вратарём.
«Если честно, времени не так много, чтобы следить за чемпионатом мира. Не успеваю смотреть игры. На этом мундиале я поддерживаю сборную Германии. Там играет мой любимый вратарь — Мануэль Нойер. Считаю немцев одними из фаворитов на титул этого чемпионата. Мне близка немецкая школа вратарей, их философия игры в футбол.
Ещё за сербов буду болеть, там играет мой хороший друг — Страхиня Павлович. Мы с ним в «Монако» пересекались. Сдружились с ним там, до сих пор общаемся. Буду переживать за него и сборную Сербии!» — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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