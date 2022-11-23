Немцы дадут жару. Сборная Германии вступает в борьбу на ЧМ-2022

23 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Германия — Япония. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех японцев оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.88.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Германия — Япония 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Германия — Япония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол японцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Германия — Япония (23.11.2022)

Долгожданный чемпионат мира постепенно набирает обороты. На 23 ноября запланированы четыре матча 1-го тура группового этапа финального раунда. В одном из них на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе встретятся Германия и Япония. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Сборная Германии без особых проблем преодолела квалификацию ЧМ-2022. За 10 туров группового этапа она потерпела поражение только в матче с Северной Македонией (1:2). Во всех остальных встречах команда одержала уверенные победы, порадовав болельщиков результативностью.

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За 10 матчей подопечные Ханс-Дитера Флика пропустили только четыре мяча, а сами забили 36. Так как уровень соперников был невысок, наставник активно экспериментировал. Он пробовал разные схемы и предоставлял игровое время молодым футболистам. Как оказалось позднее, не напрасно.

В преддверии ЧМ выбыли из-за травм ведущие игроки сборной Германии — Марко Ройс и Тимо Вернер. Теперь Флику не остаётся ничего иного, как чаще прибегать к ротации и доверять совсем юным футболистам, в том числе 19-летнему Джамалу Мусиале и 18-летнему Юссуфе Мукоко.

Оба футболиста талантливы и перспективны, но опыта выступлений на больших турнирах у них, само собой, нет. Это вряд ли отразится на результате предстоящей встречи, ведь в обойме у Флика есть и другие футболисты. Однако в матчах с более сильными соперниками у немцев, скорее всего, возникнут проблемы. Тем более неизвестно, в какой форме находится Лерой Зане, у которого было повреждение.

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Японцы тоже довольно легко миновали квалификацию ЧМ-2022. В 10 турах плей-офф отборочного турнира они потерпели лишь два поражения — в матчах с Оманом (0:1) и Саудовской Аравией (тоже 0:1). Также «синие самураи» сыграли вничью с Вьетнамом (1:1). Во всех остальных встречах одержали победы.

Таким образом, Япония заняла второе место в группе и получила прямую путёвку в финальный раунд чемпионата мира. Безусловно, у неё не столь сильный состав, как у Германии, однако техничных футболистов тоже хватает. Тут и экс-нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино, ныне выступающий за «Монако», а также Такэхиро Томиясу («Арсенал»), но не только.

Хотя главным достоинством национальной команды Японии является не комплектация, а дисциплина и самоотдача. Пожалуй, именно благодаря этим качествам она вышла в плей-офф ЧМ-2018, где уступила сборной Бельгии (2:3). Предстоящий матч наверняка завершится подобным образом.

Поставить на победу Германии и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.23. Несмотря на отсутствие Вернера и Ройса, атака немцев остаётся очень грозной. Чего стоит один только Кай Хаверц, отыгравший бóльшую часть минувшего сезона на позиции центрфорварда. По некоторой информации, в Катаре за ним будут следить скауты «Реала».

В обороне у Германии не всё гладко. Во всех шести турах группового этапа недавнего розыгрыша Лиги наций немцы пропускали. Также после недавнего товарищеского матча с Оманом, в котором сборная Германии одержала победу со счётом 1:0, Ханс-Дитер Флик негодовал.

Специалист отметил, что ему не понравилась игра своих подопечных в защите. Флик подчеркнул, что на чемпионате мира такое недопустимо. Велика вероятность, что и в предстоящем матче немцы не уйдут с поля без пропущенного мяча. Дело ещё в том, что сейчас мысли их голкипера — Мануэля Нойера — сконцентрированы не только на футболе.

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Недавно голкипер заявлял, что выйдет на матч с Японией с радужной капитанской повязкой. Однако после этого ФИФА запретила сборным носить такие повязки. Теперь судьи матчей чемпионата мира имеют право показать капитанам национальных команд жёлтую карточку до стартового свистка, в случае если данное правило будет не соблюдено.

Всего три сборные привезли на чемпионат в Катар настоящих чемпионов мира. Среди них Германия, с которой приехали сразу четыре футболиста тех золотых времён. В 2014 году немцы выиграли трофей, а в составе были Мюллер, Гинтер, Нойер и Гётце. Все они попали в заявку на ЧМ-2022, но как сыграют?

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Германия — Япония 23 ноября 2022 года

Несмотря на кадровые потери, Германия выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Неуступчивая сборная Японии наверняка даст ей отпор и, вероятно, сумеет даже забить гол-два. Германии не хватает надёжности в обороне. Зато у неё порядок в нападении. Поэтому ждём большого количества забитых мячей и победы немцев.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.23.

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