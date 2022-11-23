Мостовой: никаких ожиданий от матча «Крылья» — «Спартак». Я поглощён чемпионатом мира
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Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».
«Ожиданий от матча никаких, потому что я поглощён чемпионатом мира. Конечно, фаворит «Спартак». Погодные условия сейчас влияют. «Спартак» же уже вышел из группы, поэтому можно спокойно и вничью сыграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».
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