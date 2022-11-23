Влашич — о ничьей в матче с Марокко: самое главное, что Хорватия не проиграла

Полузащитник сборной Хорватии «Торино» Никола Влашич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Марокко (0:0).
«Это была тяжёлая игра, обе команды были хороши. Трудно было найти брешь в обороне соперника, их вратарь был надёжен. Самое главное, что мы не проиграли. Думаю, дальше моментов и возможностей у нас будет больше. Обидно, что не удалось реализовать свои моменты в этой встрече.
Что касается повреждения, я почувствовал боль в икре, поэтому замена была произведена из предосторожности. Не хочу заранее оценивать степень тяжести повреждения, узнаем всё после медосмотра», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.
Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня, 23 ноября, начало игры — в 22:00 мск.
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