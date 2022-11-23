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Александр Мостовой: за счёт опыта Хорватия может далеко зайти на ЧМ-2022

Александр Мостовой: за счёт опыта Хорватия может далеко зайти на ЧМ-2022
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о национальной команде Хорватии и её шансах на чемпионате мира в Катаре. Сегодня команда сыграла вничью с Марокко (0:0).

«Лозунги всегда любят говорить. Никто же не скажет после финала чемпионата мира – 2018, что на этом турнире не выйдем из группы. Конечно, они будут говорить, что хотят повторить успех.

Давайте не забывать, что у Марокко команда хорошая — там все в Европе играют. Хорваты тоже на четыре года стали старше, а в футболе четыре года — это огромный срок. Но за счёт опыта Хорватия может далеко зайти, но мы не знаем, кто на кого потом выходит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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