Тите: поражение Аргентины заставило задуматься, на чемпионате мира нет слабых соперников

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от матча чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.
«Я не буду называть состав команды, чтобы не давать соперникам преимущества. Мой базовый принцип — подстраиваться под навыки игроков. Я принимаю решения, которые кому-то могут нравиться, а кому-то нет. Если судить по отборочным матчам, то мы забиваем больше всех, а пропускаем меньше всех. Так что я не так сильно переживаю, как перед чемпионатом мира в России. Я спокойнее, но прессинг есть, и он связан с футбольной культурой Бразилии.
Мечтать о победе на чемпионате мира — это здорово, но нужно приложить все усилия, потому что другие сборные тоже умеют играть в футбол. Стоит уважать нашу футбольную культуру, но стоит уважения и соперник. Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься. На чемпионате мира не бывает лёгких игр», — приводит слова Тите Calciomercato.
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