Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тите: поражение Аргентины заставило задуматься, на чемпионате мира нет слабых соперников

Тите: поражение Аргентины заставило задуматься, на чемпионате мира нет слабых соперников
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от матча чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.

«Я не буду называть состав команды, чтобы не давать соперникам преимущества. Мой базовый принцип — подстраиваться под навыки игроков. Я принимаю решения, которые кому-то могут нравиться, а кому-то нет. Если судить по отборочным матчам, то мы забиваем больше всех, а пропускаем меньше всех. Так что я не так сильно переживаю, как перед чемпионатом мира в России. Я спокойнее, но прессинг есть, и он связан с футбольной культурой Бразилии.

Мечтать о победе на чемпионате мира — это здорово, но нужно приложить все усилия, потому что другие сборные тоже умеют играть в футбол. Стоит уважать нашу футбольную культуру, но стоит уважения и соперник. Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься. На чемпионате мира не бывает лёгких игр», — приводит слова Тите Calciomercato.

Новость по теме
«Момент наступает, понимаешь?» Ромарио обратился к Неймару накануне старта Бразилии на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022