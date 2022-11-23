Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Федерации футбола Франции поддержал запрет на ношение радужных повязок

Президент Федерации футбола Франции поддержал запрет на ношение радужных повязок
Комментарии

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о запрете радужных повязок на чемпионате мира в Катаре.

«Мы выполняем все директивы ФИФА, на этом всё. В этом чемпионате мира принимают участие 32 команды с разных континентов, у них разные культуры, религии и разнообразные проблемы. Это правильно, что ФИФА приняла решение, чтобы все носили одинаковые повязки. На чемпионате мира я полностью поддерживаю позицию ФИФА. Когда проводят чемпионат Европы, я представляю УЕФА. Во внутренних же турнирах главную роль играет позиция французской федерации», — приводит слова Ле Гре L'Equipe.

Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022. Также стало известно, что у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы чемпионата мира из-за радужной символики. Сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.

Кроме того, стало известно, что Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки One Love на текущем чемпионате мира.

Новость по теме
Глава МВД Германии пришла на матч ЧМ-2022 с радужной повязкой. Она села рядом с Инфантино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022