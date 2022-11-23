Президент Федерации футбола Франции поддержал запрет на ношение радужных повязок

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о запрете радужных повязок на чемпионате мира в Катаре.
«Мы выполняем все директивы ФИФА, на этом всё. В этом чемпионате мира принимают участие 32 команды с разных континентов, у них разные культуры, религии и разнообразные проблемы. Это правильно, что ФИФА приняла решение, чтобы все носили одинаковые повязки. На чемпионате мира я полностью поддерживаю позицию ФИФА. Когда проводят чемпионат Европы, я представляю УЕФА. Во внутренних же турнирах главную роль играет позиция французской федерации», — приводит слова Ле Гре L'Equipe.
Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022. Также стало известно, что у некоторых болельщиков и журналистов возникли проблемы с допуском на стадионы чемпионата мира из-за радужной символики. Сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на радужные повязки на ЧМ-2022.
Кроме того, стало известно, что Федерация футбола Дании готова выйти из состава Международной федерации футбола (ФИФА) из-за запрета носить капитанские повязки One Love на текущем чемпионате мира.
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