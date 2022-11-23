Пиняев назвал важнейшей победу «Крыльев» над «Спартаком» в Кубке России

Полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал победу самарского клуба в матче Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).



«Рады, что получилось порадовать наших болельщиков победой в Кубке России. Добились этого в очень непростую погоду, взяли три очка в тяжёлой игре. Важнейшая победа с точки зрения турнирной таблицы.



Футбольные люди понимают, что возможно победить, проигрывая даже 2:0 по ходу матча. Мы не выключились и боролись до самого конца. Рады, что добились того, чего хотели изначально — победы!» — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



После этого матча «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку группы В. «Спартак», у которого 12 очков, остался на первой позиции.