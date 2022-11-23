Видео невероятного упущенного момента «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России — 2022/2023 между «Краснодаром» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержали футболисты «Краснодара».

На 72-й минуте встречи «Краснодар» провёл атаку на ворота гостей. В результате ошибки вратаря «Локомотива» нападающий хозяев Джон Кордоба вышел на пустые ворота. Однако вместо удара тот предпочёл сделать прострел на Ильзата Ахметова, который не сумел обработать передачу.

В итоге счёт не изменился, а «Краснодар» сумел удержать победу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен на странице «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/video-169252815_456250476?list=3d71b3e87730a82754

После 5-го тура «Краснодар» занимает первое место в группе, набрав 10 очков. Железнодорожники располагаются на третьем месте с восемью очками. В последнем туре группового этапа «Краснодар» сыграет с «Химками», а «Локомотив» — с «Пари Нижний Новгород».