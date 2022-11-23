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Бельгия — Канада: Батшуайи открыл счёт в игре

Бельгия — Канада: Батшуайи открыл счёт в игре
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Сегодня, 23 ноября, проходит матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра идёт на стадионе «Ахмед бин Али».

На 44-й минуте Миши Батшуайи-Атунга открыл счёт в игре. Игроки сборной Бельгии совершили дальний заброс на половину поля соперника — Тоби Алдервейрелд передачей через всё поле закинул мяч вперёд. Мяч получил Батшуайи. Нападающий ускорился вперёд и первым же касанием отправил мяч в сетку ворот Милана Боряна.

Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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