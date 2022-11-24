Карпин прокомментировал поражение в игре с «Оренбургом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Кубка России с «Оренбургом». Жёлтые уступили команде Марцела Лички со счётом 2:4.
«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. После двух пропущенных мячей стали играть получше, но всё равно не так, как планировали. В концовке встречи могли забивать ещё, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
После завершения этой игры в квартете C лидирует «Ахмат», в активе команды Сергея Ташуева девять очков. «Оренбург» с восемью очками занимает второе место, «Динамо» после сегодняшнего поражения опустилось на третью строчку. «Ростов» (6) замыкает турнирную таблицу группы.
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