Карпин прокомментировал поражение в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Кубка России с «Оренбургом». Жёлтые уступили команде Марцела Лички со счётом 2:4.

«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. После двух пропущенных мячей стали играть получше, но всё равно не так, как планировали. В концовке встречи могли забивать ещё, не повезло. Теперь в последнем матче нужно брать три очка», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

После завершения этой игры в квартете C лидирует «Ахмат», в активе команды Сергея Ташуева девять очков. «Оренбург» с восемью очками занимает второе место, «Динамо» после сегодняшнего поражения опустилось на третью строчку. «Ростов» (6) замыкает турнирную таблицу группы.