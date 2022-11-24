«Должен вернуться в Россию». Иранский «Трактор» официально сообщил о желании Бердыева уйти

Главный тренер иранского «Трактора» из Тебриза Курбан Бердыев официально уведомил руководство клуба о своём желании покинуть клуб в связи с предложением из России.



«В последние дни поднимался вопрос о моём возвращении в российский футбол. И переговоры стали более серьёзными. В связи с этим сегодня я прошу руководство клуба о своём уходе. Разлука с «Трактором» происходит со мной только по необходимости, по потребностям российского футбола и моему моральному долгу. Я должен вернуться в эту страну.



Благодарен за предложение участвовать в проекте клуба. Мне была оказана поддержка, были предоставлены все необходимые условия. Время, проведённое в «Тракторе», позволило мне лучше узнать команду, болельщиков и иранский народ. Теперь у меня со всеми вами дружеские и близкие отношения, которые будет нелегко закончить. Надеюсь, совет директоров, руководство клуба поймут мою ситуацию. И надеюсь, что смогу помочь ФК «Трактор» в будущем», – приводит слова Бердыева официальный сайт иранского клуба.



Ранее в СМИ сообщалось, что в ближайшее время Курбан Бердыев может возглавить «Сочи».