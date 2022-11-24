Вратарь ЦСКА: не хватило гола, но играли хорошо. У нас нет никакого спада

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о кубковом матче с «Уралом», в котором его команда уступила по пенальти, а также о предстоящем – заключительном в 2022 году с «Сочи».



«Мне кажется, для команды очень важно, что мы сыграли на ноль. На самом деле, провели хороший матч, но подвела реализация. Главное – выход в следующий раунд. Не хватило только гола. А играли мы, я считаю, очень хорошо.



Серия пенальти – очень важный опыт. Целенаправленно к ней не готовились, хотя после тренировок всегда их пробиваем. Что сказал тренер вратарей перед серией? Дал установку стараться быть уверенным и сказал, что обязательно потащу. Как не замёрзнуть по такой игре? На самом деле я думал, что будет намного холоднее. Но стадион сделан таким образом, что ветра не было, за счёт этого не было и холодно. Плюс старался много двигаться. Только ногти синие, а вообще – не так уж и холодно. Возможно, только когда стояли перед пенальти. Бывало и хуже.



Предстоящий матч с «Сочи» у нас последний в году. Перед отпуском важно показать болельщикам, что у ЦСКА нет никакого спада, поработать над реализацией и выиграть в Сочи», – сказал Тороп в интервью CSKA TV.



Матч армейцев с «Уралом» завершился со счётом 0:0, а в серии пенальти лучше оказались екатеринбуржцы (5:4). У ЦСКА не забили Мойзес (мимо) и Никита Ермаков (сейв Ильи Помазуна), а у хозяев поля – Евгений Татаринов (мимо). После пяти туров в Кубке России ЦСКА набрал 10 очков в группе D и занимает второе место. «Урал» с 11 очками лидирует. На третьем месте находится «Торпедо» с семью очками, а замыкает таблицу как раз «Сочи» (два очка).