Эден Азар назвал Рикельме лучшим плеймейкером, которого он когда-либо видел в игре

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар в смешанной зоне после матча с Канадой (1:0) на чемпионате мира отреагировал на упоминание аргентинским журналистом Хуана Романа Рикельме.
«Вы сказали о Хуане Романе Рикельме? Имеют ли игроки с такими характеристиками большое значение на таком турнире, как чемпионат мира? Конечно. Как может такой футболист не быть важным в большом матче? Рикельме – идол. Это кумир. Мы даже обменивались с ним сообщениями восхищения. Это лучшая «десятка», лучший плеймейкер, которого я когда-либо видел в игре.
Правда ли, что посмотрел множество видео с ним? Естественно. Я не помню, кто дал мне его имя, но когда я начал искать, то больше не останавливался. Не встречался с Рикельме, но надеюсь, что однажды это произойдёт», – приводит слова Азара издание Ole.
- 24 ноября 2022
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