Сборная Коста-Рики — единственная в истории ЧМ, не нанёсшая ударов по воротам за матч

Сборная Коста-Рики отметилась неприятным статистическим фактом во встрече 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Испанией (0:7).
Напомним, на старте мундиаля костариканцы потерпели разгромное поражение от «Фурии Роха» со счётом 0:7. За всю встречу подопечные Фернандо Суареса не сумели нанести ни одного удара по воротам. Это всего лишь второй такой случай с 1966 года (с начала ведения подобной статистики). Информацию приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.
Ранее матч на мундиале без ударов по воротам прошёл также с участием сборной Коста-Рики. В 1990 году эта команда уступила Бразилии (0:1).
В следующем туре в рамках группового этапа ЧМ-2022 Испания сразится со сборной Германии, а Коста-Рика сыграет с Японией. Оба противостояния состоятся 27 ноября.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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