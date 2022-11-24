Игрок ЦСКА Роша ответил, кто является вторым по статусу в сборной Бразилии после Неймара

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил, кто является вторым по статусу в сборной Бразилии после нападающего французского «ПСЖ» Неймара.

«Я мог бы назвать Ришарлисона, который родом из моего штата, но я большой фанат Тьяго Силвы. Его история, его опыт в стольких командах… Он держит уровень даже в 38 лет, хоть это и непросто. А ещё он человек классный, так что назову, пожалуй, его», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В 1-м туре группового этапа сборная Бразилии сыграет с Сербией сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 мск. Другими соперниками по группе G являются Швейцария и Камерун.

Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»: