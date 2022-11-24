Алвес: Мбаппе — феномен, но он не понимает, что в атаке «ПСЖ» есть более феноменальные

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес заявил, что считает нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара более феноменальными футболистами, чем их одноклубник Килиан Мбаппе.

«Великий игрок всегда должен знать и понимать, кто рядом с ним. Партнёры по команде помогают усилить твои сильные качества. Мбаппе — феномен, но он до сих пор не понял, что те, кто играет с ним в атаке «ПСЖ», более феноменальны, чем он.

Неймар и Месси уникальны, они видят и делают то, что никто другой не видит и не может сделать. Вы должны играть умно, чтобы использовать их потенциал. Они два футбольных гения.

Я считаю, что хорошо умею обращаться с мячом, но, когда я играл с Лео, отдавал мяч ему, а если играл с Неймаром, отдавал мяч ему. Если Мбаппе отдаст мяч этим двоим, то забьёт 150 голов», — приводит слова Алвеса La Gazzetta dello Sport.

Отметим, Алвес играл с Месси в «Барселоне», а с Неймаром и Мбаппе в «ПСЖ». Сейчас 39-летний бразильский защитник выступает за мексиканский футбольный клуб «УНАМ Пумас».

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