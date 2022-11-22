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Мбаппе стал самым молодым французом, который забил пять мячей на чемпионате мира

Мбаппе стал самым молодым французом, который забил пять мячей на чемпионате мира
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче чемпионата мира с Австралией. Этот мяч стал для 23-летнего Мбаппе пятым на чемпионатах мира. Благодаря этому он стал самым молодым французом, которому покорилось это достижение, сообщает портал Opta.

В 1958 году Жюст Фонтен забил пять мячей за сборную на мундиалях к тому моменту, когда ему исполнилось 24 года.

На момент публикации новости идёт второй тайм, Франция впереди — 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В другом матче группы D сборные Туниса и Дании завершили матч без забитых мячей.

Французы являются действующими чемпионами мира. В 2018 году они обыграли в финале команду Хорватии со счётом 4:2.

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