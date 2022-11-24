Грулёв успешно перенёс операцию после перелома ключицы в кубковом матче с «Ахматом»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв успешно перенёс операцию после перелома ключицы. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

«Сегодня ночью, вскоре после возвращения из Грозного в Москву, форвард бело-голубых Вячеслав Грулёв успешно перенёс операцию в одной из московских клиник в связи с переломом левой ключицы.



Ждём его возвращения в строй на зимних тренировочных сборах. Желаем Славе скорейшего выздоровления!» — написано в сообщении клуба.

Вчера, 23 ноября, в матче Кубка России «Динамо» потерпело поражение в Грозном от «Ахмата» со счётом 1:2. Грулёв получил травму на 23-й минуте встречи в столкновении с центральным защитником грозненской команды Андреем Семёновым. Он держался за плечо, клубные врачи выбежали оказывать ему помощь и незамедлительно показали тренерскому штабу, что нужна замена. На 28-й минуте вместо Грулёва на поле вышел Даниил Лесовой.