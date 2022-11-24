Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом. Фото

Футболист с российским паспортом Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, вышел на поле в матче чемпионата мира в бутсах с изображением флага России. Напомним, Ондуа появился на замену во втором тайме встречи со Швейцарией (0:1). Фото бутс футболист опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Ондуа

Напомним, недавно завершился матч чемпионата мира, в котором встречались сборные Швейцарии и Камеруна. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживал главный судья Факундо Тельо (Аргентина). Сборная Швейцарии выиграла со счётом 1:0.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперники Швейцарии и Камеруна по группе G Бразилия и Сербия встретятся сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.