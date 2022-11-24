А что покажут Неймар и Роналду? Пятый день ЧМ-2022 — онлайн

Привет, друзья! Чемпионат мира в Катаре стартовал удивительно бурно. 1-й тур ещё не откатали, а два явных фаворита уже умудрились влететь заведомым андердогам: Аргентина — Саудовской Аравии, а Германия — Японии. Последними в Катаре стартуют команды групп G и H. И в том числе — главный претендент на Кубок мира согласно котировкам букмекеров — сборная Бразилии.
«На разогреве» у хедлайнеров в четверг выступят Швейцария с Камеруном. Именно в этом матче на поле может выйти единственный человек с российским паспортом на ЧМ-2022 — защитник «неукротимых львов» Гаэль Ондуа.
Далее нас ждёт встреча Уругвая и Южной Кореи.
А вечерний прайм-тайм, как водится, отдан звёздам. В 19:00 по Москве свой, скорее всего, последний поход за Кубком мира начнёт Криштиану Роналду со своей Португалией.
Закроют же игровой день, а вместе с ним и весь 1-й тур Бразилия с Сербией. У этого матча аудитория в России 100% будет повышенная. И не только из-за Неймара.
Оставайтесь с нами, и вы не упустите ничего важного.
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