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Португалия — Гана, Бразилия — Сербия, Швейцария – Камерун, Уругвай — Корея: текстовая трансляция ЧМ-2022, где смотреть

А что покажут Неймар и Роналду? Пятый день ЧМ-2022 — онлайн
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Пятый день ЧМ-2022 — онлайн
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Стартуют главный фаворит турнира и самая близкая России команда.

Привет, друзья! Чемпионат мира в Катаре стартовал удивительно бурно. 1-й тур ещё не откатали, а два явных фаворита уже умудрились влететь заведомым андердогам: Аргентина — Саудовской Аравии, а Германия — Японии. Последними в Катаре стартуют команды групп G и H. И в том числе — главный претендент на Кубок мира согласно котировкам букмекеров — сборная Бразилии.

«На разогреве» у хедлайнеров в четверг выступят Швейцария с Камеруном. Именно в этом матче на поле может выйти единственный человек с российским паспортом на ЧМ-2022 — защитник «неукротимых львов» Гаэль Ондуа.

Далее нас ждёт встреча Уругвая и Южной Кореи.

А вечерний прайм-тайм, как водится, отдан звёздам. В 19:00 по Москве свой, скорее всего, последний поход за Кубком мира начнёт Криштиану Роналду со своей Португалией.

Закроют же игровой день, а вместе с ним и весь 1-й тур Бразилия с Сербией. У этого матча аудитория в России 100% будет повышенная. И не только из-за Неймара.

Оставайтесь с нами, и вы не упустите ничего важного.

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