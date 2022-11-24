Н'Кулу: Ондуа талантлив, у него есть хорошие качества, за это он попал на чемпионат мира

Защитник сборной Камеруна и греческого«Ариса» (Солоники) Николя Н'Кулу оценил партнёра по национальной команде Гаэля Ондуа.
«У него есть хорошие качества, и за это он попал на чемпионат мира. Ондуа талантлив, он очень старается, чтобы играть. Сейчас нам всем очень нужно сконцентрироваться и работать на результат.
Научил ли он нас русским словам? Ха, нет!» — передаёт слова Н'Кулу корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, Ондуа, помимо камерунского, имеет также российское гражданство. Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он успел поиграть за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». Ранее Ондуа заявлял, что хотел выступать за национальную команду России. Однако позже он принял решение выступать за сборную Камеруна, вместе с которой пробился на ЧМ-2022.
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