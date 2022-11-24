Мостовой: Бердыев — один из немногих, кто добивался успеха в России с небольшими командами

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении российского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Однозначно было бы интересно посмотреть на возвращение Бердыева в РПЛ. Это тот случай, когда человек много лет у нас работал, он один из немногих, кто добивался успеха, результата в России с небольшими командами.
Если Бердыев возглавит «Сочи», нужно будет учитывать множество факторов, как мы всегда говорим. «Сочи» сейчас в середине таблицы. Другое дело, что с Бердыевым у «Сочи» будут улучшения. Возвращение Бердыева в РПЛ — это очень хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что Курбан Бердыев может возглавить «Сочи», а иранский «Трактор», который возглавляет тренер, официально сообщил о желании Бердыева уйти.
- 24 ноября 2022
-
21:51
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:50