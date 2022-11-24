Мостовой: Бердыев — один из немногих, кто добивался успеха в России с небольшими командами

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении российского специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».



«Однозначно было бы интересно посмотреть на возвращение Бердыева в РПЛ. Это тот случай, когда человек много лет у нас работал, он один из немногих, кто добивался успеха, результата в России с небольшими командами.



Если Бердыев возглавит «Сочи», нужно будет учитывать множество факторов, как мы всегда говорим. «Сочи» сейчас в середине таблицы. Другое дело, что с Бердыевым у «Сочи» будут улучшения. Возвращение Бердыева в РПЛ — это очень хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что Курбан Бердыев может возглавить «Сочи», а иранский «Трактор», который возглавляет тренер, официально сообщил о желании Бердыева уйти.