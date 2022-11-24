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Россиянин Ондуа поделился эмоциями от выхода на поле в составе сборной Камеруна на ЧМ-2022

Россиянин Ондуа поделился эмоциями от выхода на поле в составе сборной Камеруна на ЧМ-2022
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился эмоциями от выхода на поле в первом матче чемпионата мира 2022 года со сборной Швейцарии (0:1).

«Чемпионат мира — мечта любого футболиста. Внутри было волнение, потому что это пик нашей работы. Немного сомневался, но вышел на поле и стало легче.

Я много лет работал и стремился к этому. Если сейчас судьба подарила мне шанс участвовать в турнире, я могу только поблагодарить за это бога», — сказал Ондуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ондуа имеет также российское гражданство. Футболист вышел на поле в бутсах с изображением российского флага. В следующих матчах Камерун сыграет со сборными Сербии и Бразилии 28 ноября и 2 декабря соответственно.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
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