Уругвай и Южная Корея поделили очки в матче чемпионата мира

Сегодня, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Уругвая и Южной Кореи. Команды играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.
Уругвайцы в первом тайме имели хороший шанс открыть счёт на 43-й минуте. Полузащитник Федерико Вальверде с углового навесил в центр штрафной, где защитник Диего Годин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч после его удара угодил в штангу.
В конце второй половины встречи южноамериканцы могли отметиться голом. Вальверде перед штрафной азиатской команды освободился от опеки, продвинулся в свободную зону и плотно пробил в ближний угол. Мяч угодил в штангу и вылетел в поле.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Соперниками Уругвая и Южной Кореи по группе являются команды Португалии и Ганы. Они сыграют сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.
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