Норманн успешно прооперирован после травмы плеча

Полузащитник «Динамо» норвежец Матиас Норманн был успешно прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Хавбек получил травму в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



Медицинский штаб принял решение произвести операционное вмешательство. Возвращение Норманна к тренировочной работе ожидается на зимних сборах. 26-летний полузащитник не смог доиграть первый тайм, он был заменён в перерыве матча. В текущем сезоне Норманн провёл шесть матчей во всех турнирах, не совершив результативных действий.

Бело-голубые занимают четвёртое место в таблице, набрав 29 очков после 17 матчей. В следующем туре «Динамо» примет «Крылья Советов». Встреча пройдёт 5 марта, точное время начала матча станет известно позже.