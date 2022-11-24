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Норманн успешно прооперирован после травмы плеча

Норманн успешно прооперирован после травмы плеча
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Полузащитник «Динамо» норвежец Матиас Норманн был успешно прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Хавбек получил травму в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Медицинский штаб принял решение произвести операционное вмешательство. Возвращение Норманна к тренировочной работе ожидается на зимних сборах. 26-летний полузащитник не смог доиграть первый тайм, он был заменён в перерыве матча. В текущем сезоне Норманн провёл шесть матчей во всех турнирах, не совершив результативных действий.

Бело-голубые занимают четвёртое место в таблице, набрав 29 очков после 17 матчей. В следующем туре «Динамо» примет «Крылья Советов». Встреча пройдёт 5 марта, точное время начала матча станет известно позже.

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