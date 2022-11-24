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Тренер сборной Ганы: поздравляю Роналду. Судьи преподнесли ему особый подарок

Тренер сборной Ганы: поздравляю Роналду. Судьи преподнесли ему особый подарок
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Главный тренер сборной Ганы по футболу Отто Аддо прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Португалией (2:3).

«Очевидно, мы разочарованы. Португалия владела мячом, мы знали, что они хороши в этом, но мы классно защищались.

Потом португальцы забили, всё изменилось. Думаю, что судья принял неверное решение, назначив пенальти. После этого стало сложнее, против нас играла команда мирового класса. Тем не менее мы показали смелый футбол, были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Мало что можно сказать. У нас ноль очков.

Когда кто-то забивает, я могу его только поздравить. Поздравляю [Роналду с голом на пятом чемпионате мира]. Судьи преподнесли ему особый подарок», – приводит слова Аддо Record.

«Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча? «Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча?

Роналду потрогал Пепе за пятую точку:

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